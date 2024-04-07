В поселке Привольный Яшкульского района благоустраивают парковую зону в рамках региональной программы «Инициативное бюджетирование»

Для реализации проекта администрация муниципалитета приняла участие в конкурсном отборе социально-значимых проектов, направленных на повышение качества жизни населения. В работах принимают участие местные жители.

В прошлом году они уже обновили ограждение, установили ворота и арку. В этом – обустроили фонтан, освещение. Сегодня укладывают плитку. Кроме того, привольненцы возрождают сад в центре поселка. Высажено уже 200 саженцев фруктовых деревьев.

Сообщили в пресс-службе Яшкульского РМО.