2 октября, 10:25
В поселке Песчаный Приютненского района ликвидировали очаг бруцеллеза крупного рогатого скота
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Напомним, больное животное было выявлено в личном подворье местного жителя. Ветспециалистами был проведен весь необходимый комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очага заболевания.
Между тем, с начала текущего года на территории республике зарегистрировано шесть очагов. По сравнению с прошлым годом отмечается значительное снижение регистрации этого заболевания.