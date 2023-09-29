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2 октября, 10:25
НовостиСельское хозяйство

В поселке Песчаный Приютненского района ликвидировали очаг бруцеллеза крупного рогатого скота

В поселке Песчаный Приютненского района ликвидировали очаг бруцеллеза крупного рогатого скота

Напомним, больное животное было выявлено в личном подворье местного жителя. Ветспециалистами был проведен весь необходимый комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очага заболевания.

Между тем, с начала текущего года на территории республике зарегистрировано шесть очагов. По сравнению с прошлым годом отмечается значительное снижение регистрации этого заболевания.

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