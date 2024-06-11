В поселке Оргакин продолжается капремонт местной школы

Все необходимые стройматериалы доставлены. Отремонтировав кровлю, в ближайшее время бригада приступит к отделке учебных классов. Рабочие работают в две смены, задержек со сдачей объекта не предвидится. Кроме того, благоустроят прилегающую территорию.

Расходы на эти цели берёт на себя районная администрация. Объект посетила Министр образования и науки республики Булган Ангирова – сообщили нам в пресс-службе Ики – Бурульского РМО.

Фото: Ики-Бурульское РМО РК