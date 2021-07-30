В первый день учебного года к первоклассникам Элистинской классической гимназии пришли в гости сотрудники ГИБДД

Они посвятили ребят в юные пешеходы. Инспекторы еще раз напомнили детям о правилах безопасного поведения на дорогах.

По данным ведомства, в этом году зарегистрировано 43 ДТП с участием несовершеннолетних. За аналогичный период прошлого года аварий с участием детьми было меньше на 30 процентов. Инспекторы напомнили, что обеспечить безопасность юного пешехода в темное время, в первую очередь, помогут светоотражающие элементы.