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1 сентября, 16:41
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В первый день учебного года к первоклассникам Элистинской классической гимназии пришли в гости сотрудники ГИБДД

В первый день учебного года к первоклассникам Элистинской классической гимназии пришли в гости сотрудники ГИБДД

Они посвятили ребят в юные пешеходы. Инспекторы еще раз напомнили детям о правилах безопасного поведения на дорогах.

По данным ведомства, в этом году зарегистрировано 43 ДТП с участием несовершеннолетних. За аналогичный период прошлого года аварий с участием детьми было меньше на 30 процентов. Инспекторы напомнили, что обеспечить безопасность юного пешехода в темное время, в первую очередь, помогут светоотражающие элементы.

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