В органах Прокуратуры Калмыкии 7 декабря состоится Всероссийский день приема предпринимателей

Прокуроры ориентированы на максимально оперативное реагирование на нарушения прав представителей бизнес-сообщества органами надзора, правоохранительными органами, заказчиками, несвоевременно оплачивающими выполнение работ по государственным и муниципальным контрактам.

По результатам рассмотрения обращений будут приняты незамедлительные меры по пресечению незаконных действий соответствующих органов. Прием предпринимателей по вопросам защиты их законных прав и интересов проведет и прокурор республики Евгений Курмаев.