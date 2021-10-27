В органах Прокуратуры Калмыкии 7 декабря состоится Всероссийский день приема предпринимателей
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Прокуроры ориентированы на максимально оперативное реагирование на нарушения прав представителей бизнес-сообщества органами надзора, правоохранительными органами, заказчиками, несвоевременно оплачивающими выполнение работ по государственным и муниципальным контрактам.
По результатам рассмотрения обращений будут приняты незамедлительные меры по пресечению незаконных действий соответствующих органов. Прием предпринимателей по вопросам защиты их законных прав и интересов проведет и прокурор республики Евгений Курмаев.