В опорном ВУЗе Калмыкии сегодня состоялась торжественное открытие декады МЧС

На базе двух факультетов здесь готовят профильных специалистов. В рамках объявленной Главным управлением МЧС декады пройдут семинары, открытые лекции, деловые игры, экскурсии в музей. Мероприятия завершит научно-практическая конференция по проблемам пожарной безопасности. Бадма Салаев отметил, что в рамках сотрудничества разработаны образовательные программы, повышение квалификации, организована практика и стажировка студентов. Но, пожалуй, самое важное – это участие обучающихся в пожарно-тактических учениях. В заключении стороны подписали Соглашение о дальнейшем сотрудничестве.