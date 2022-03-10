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6 апреля, 22:14
Новости

В опорном ВУЗе Калмыкии сегодня состоялась торжественное открытие декады МЧС

В опорном ВУЗе Калмыкии сегодня состоялась торжественное открытие декады МЧС

На базе двух факультетов здесь готовят профильных специалистов. В рамках объявленной Главным управлением МЧС декады пройдут семинары, открытые лекции, деловые игры, экскурсии в музей. Мероприятия завершит научно-практическая конференция по проблемам пожарной безопасности. Бадма Салаев отметил, что в рамках сотрудничества разработаны образовательные программы, повышение квалификации, организована практика и стажировка студентов. Но, пожалуй, самое важное – это участие обучающихся в пожарно-тактических учениях. В заключении стороны подписали Соглашение о дальнейшем сотрудничестве.

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