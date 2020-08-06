9 августа, 10:02
В Октябрьском районе завершился капитальный ремонт спортивного зала в одной из районных школ
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Теперь ученики Джангарской средней школы будут заниматься спортом в комфортном новом зале. В рамках ремонта там установлены новые окна и двери, заменено электрооборудование и освещение, проведена внутренняя отделка помещений. Также установили новую душевую кабину и провели канализацию и водопровод. Всего на ремонт спортзала было выделено 2 миллиона 263 тысячи рублей