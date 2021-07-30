В октябре стартует юбилейный сезон в Национальном драматическом театре

85 лет в этом году исполняется старейшему храму Мельпомены в Калмыкии. Зрителей ждут сразу несколько интересных премьер, в том числе для детей и уже полюбившиеся спектакли, некjторые из которых стали визитной карточкой коллектива. Но сезон, все-таки, решили открыть с постановки Бориса Манджиева «Братья-калмыки».

Артисты Очир Такаев и Очир Эрднеев задействованы практически во всех спектаклях нового театрального сезона, который откроется прошедшей в марте премьерой «Братья-калмыки». Герой Такаева – Ленин – предстанет не в классическом образе.

И, конечно, зрителей ждут полюбившиеся постановки «Невеста из Манжикин», «Я- Будда», «Касатка», «Хальмг кююкд». А в конце ноября после долгой паузы на главной сцене - новая версия легендарного спектакля «Энкр манахс». Художественный руководитель Борис Манджиев и режиссер Марина Кикеева решили приурочить показ к 85-летию Национального театра. В музыкальной комедии у Очира Эрднеева совсем другой персонаж – блогера, раньше героем выступал фотограф.

Параллельно артисты проводят репетиции премьерного спектакля режиссера Сергея Бурлаченко «Чужой ребенок». В главной роли – Дельгир Канкаева. Здесь много вокальных сцен. Поэтому с педагогом занимаются каждый день и по несколько часов.

Также у театралов есть возможность оценить первую работу молодого драматурга Герел Бадаевой. Пьеса «Поезд памяти» посвящена депортации калмыцкого народа. В планах – апрельский фестиваль «Кееда» для юных зрителей и гастроли по городам России и в других странах.

Свой бесценный вклад в успешное начало юбилейного года вносят художники и костюмеры. Они говорят, что внешний вид актеров зритель оценивает в первую очередь. Сейчас мастера работают над новыми персонажами. Чтобы образ заиграл на сцене, нужно пустить в ход фантазию, уметь сочетать цвет, форму и фактуру. При этом, реставрации сценическая

А еще к юбилею здесь откроется музей и выйдет в свет книга об истории старейшего театра Калмыкии. Пока же коллектив, не теряя ни минуты, готовится к старту сезона. Артисты уверены, что порадуют своих зрителей - и взрослых, и самых маленьких.