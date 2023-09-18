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19 сентября, 14:50
НовостиСпорт

В Ойрат Арене прошла встреча Бату Хасикова с юными спортсменами из новых территорий Российской Федерации

В Ойрат Арене прошла встреча Бату Хасикова с юными спортсменами из новых территорий Российской Федерации

Это те ребята, в основном учащиеся школ и студенты, для которых увлечение боксом и кикбоксингом - серьезно и надолго. А потому – в планах повышать мастерство, участвовать в престижных соревнованиях. С этой целью и проводятся сборы в калмыцкой столице.

Занятия с ребятами проводят тренеры сборной России по кикбоксингу, также приглашенные главой Калмыкии, руководителем Федерации Бату Хасиковым. Это Александр Лоско и Максим Айсин. Ну, а сегодняшняя встреча, по мнению юных спортсменов, эта была их мечта. Без сомнения, и мастер – класс и состоявшийся «Диалог на равных» с Бату Хасиковым – поможет в дальнейшем определиться с приоритетами не только в спорте.

Между тем, у ребят – впереди иучастие в межрегиональных соревнованиях, которые состоятся в Воронеже. Старт будет дан уже 22 сентября. А в октябре – в ДНР.

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