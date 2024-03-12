В образовательных учреждениях прошли мероприятия приуроченные ко дню калмыцкой поэзии

Так, в детских садах дошкольников познакомили с творчеством Давида Кугультинова, рассказали стихи, стали зрителями мини-выставок книг и вспомнили других поэтов нашей республики - Б. Сангаджиеву, Г. Кукареку, В. Шуграеву. А воспитанница сада №26 “Бумбин Орн” Арина Эрдни-Горяева прочитала отрывок стихотворения Давида Кугультинова "Как ты прекрасна степь моя в апреле...".

В школе №17, названной в честь Героя Социалистического Труда, лауреата Государственных премий СССР и РСФСР Давида Никитича Кугультинова, прошло памятное мероприятие. Ребятам рассказали о жизни народного поэта Калмыкии и поближе познакомились с его произведениями, сообщила пресс-служба столичной администрации.