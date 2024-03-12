13 марта, 16:44
 4 °C
99,36
90,88
  • BANNER
  • bannerok
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 марта, 13:42
НовостиСобытие

В образовательных учреждениях прошли мероприятия приуроченные ко дню калмыцкой поэзии

В образовательных учреждениях прошли мероприятия приуроченные ко дню калмыцкой поэзии

Так, в детских садах дошкольников познакомили с творчеством Давида Кугультинова, рассказали стихи, стали зрителями мини-выставок книг и вспомнили других поэтов нашей республики - Б. Сангаджиеву, Г. Кукареку, В. Шуграеву. А воспитанница сада №26 “Бумбин Орн” Арина Эрдни-Горяева прочитала отрывок стихотворения Давида Кугультинова "Как ты прекрасна степь моя в апреле...".

В школе №17, названной в честь Героя Социалистического Труда, лауреата Государственных премий СССР и РСФСР Давида Никитича Кугультинова, прошло памятное мероприятие. Ребятам рассказали о жизни народного поэта Калмыкии и поближе познакомились с его произведениями, сообщила пресс-служба столичной администрации.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия