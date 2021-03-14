1 апреля, 16:14
 12 °C
88,95
75,81
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 апреля, 17:20
НовостиСтроительство

В нынешнем году в Калмыкии капитально отремонтируют кровли 25 многоквартирных домов

В нынешнем году в Калмыкии капитально отремонтируют кровли 25 многоквартирных домов

Из них 6 в Элисте и 19 - в районных муниципальных образованиях республики. На эти цели планируется потратить, наряду со средствами собственников, 71 миллион рублей из республиканского и местных бюджетов. К середине апреля должны быть уже готовы разработанные проектно-сметные документации и положительные заключения государственной экспертизы на 11 многоквартирных домов, а к концу месяца - еще на 10. Тогда же будут объявлены аукционы на строительно-монтажные работы. Завершить их планируется уже к 1 сентября.

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия