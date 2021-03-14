В нынешнем году в Калмыкии капитально отремонтируют кровли 25 многоквартирных домов

Из них 6 в Элисте и 19 - в районных муниципальных образованиях республики. На эти цели планируется потратить, наряду со средствами собственников, 71 миллион рублей из республиканского и местных бюджетов. К середине апреля должны быть уже готовы разработанные проектно-сметные документации и положительные заключения государственной экспертизы на 11 многоквартирных домов, а к концу месяца - еще на 10. Тогда же будут объявлены аукционы на строительно-монтажные работы. Завершить их планируется уже к 1 сентября.