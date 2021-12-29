В новогодние и рождественские праздники калмыцкие полицейские и спасатели несут службу в усиленном режиме

В новогоднюю ночь, а также 1 января не обошлось без происшествий. По данным ГУ МЧС по Калмыкии, на территории республики произошло два пожара. К счастью, пострадавших нет.

Так, 1 января в 01:23 в поселке Цаган-Усн Яшкульского района произошло горение нежилого дома.



Еще один пожар произошел в Октябрьском районе в поселке Босхачи. Там в 3 часа дня загорелась частная кухня.

Подробности смотрите в эфире Вестей в 20:45.

Тем временем Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия обращается с убедительной просьбой соблюдать все требования пожарной безопасности: не перегружать электропроводку, не использовать неисправные электроприборы, не курить в помещении.

Сообщить о ЧП, по-прежнему, можно, позвонив по номеру 112. Единая дежурно-диспетчерская служба круглосуточно принимает звонки и распределяет вызовы между профильными службами и ведомствами.



