2 января, 12:06
 2 °C
84,07
74,29
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
2 января, 14:05
НовостиПроисшествия

В новогодние и рождественские праздники калмыцкие полицейские и спасатели несут службу в усиленном режиме

В новогодние и рождественские праздники калмыцкие полицейские и спасатели несут службу в усиленном режиме

В новогоднюю ночь, а также 1 января не обошлось без происшествий. По данным ГУ МЧС по Калмыкии, на территории республики произошло два пожара. К счастью, пострадавших нет. 

Так, 1 января в 01:23 в поселке Цаган-Усн Яшкульского района произошло горение нежилого дома.

Еще один пожар произошел в Октябрьском районе в поселке Босхачи. Там в 3 часа дня загорелась частная кухня.

Подробности смотрите в эфире Вестей в 20:45. 

Тем временем Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия обращается с убедительной просьбой соблюдать все требования пожарной безопасности: не перегружать электропроводку, не использовать неисправные электроприборы, не курить в помещении. 

Сообщить о ЧП, по-прежнему, можно, позвонив по номеру 112.  Единая дежурно-диспетчерская служба круглосуточно принимает звонки и распределяет вызовы между профильными службами и ведомствами.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия