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16 апреля, 18:25
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В населенных пунктах Целинного района усилится противопожарная защита

В населенных пунктах Целинного района усилится противопожарная защита

Сегодня после капитального ремонта открылся спасательный пост в поселке Овата. Но огнеборцы не стали ждать, когда завершится реконструкция здания. С начала 2019 года приступили к несению службы, оперативно отреагировав на степные пожары и ДТП. Это здание бывшей школьной котельной, которое требовало ремонта.

В прошлом году, во время визита в Целинный район, Глава региона обещал оказать содействие в решение этого вопроса. За несколько месяцев объект преобразился до неузнаваемости: заменена кровля, подведены инженерные коммуникации, закуплена оргтехника и мебель. Есть даже душевые кабины и комната отдыха. На ремонт были выделены средства ресбюджета.

Новое подразделение - это возможность сократить время реагирования на возгорания в самых отдаленных поселениях вдвое, отметили те, кто принял участие в сегодняшних мероприятиях.

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