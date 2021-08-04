4 октября, 07:38
 9 °C
84,46
72,92
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 октября, 09:02
НовостиКультура

В Национальном музее им. Пальмова продолжается выставка Народного художника России Никаса Сафронова

В Национальном музее им. Пальмова продолжается выставка Народного художника России Никаса Сафронова

Напомнаем, она продлится до 10 октября. В экспозиции представлено более 80 живописных и графических работ.

А в день приезда маэстро в Элисту наш корреспондент Ольга Эняева записала большое интервью, где он признался, что просторная калмыцкая степь, самобытная культура и история кочевого народа вдохновила его на создание, возможно, не одной картины, которые уже можно будет увидеть на следующей его выставке.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия