В Национальном музее им. Пальмова продолжается выставка Народного художника России Никаса Сафронова

Напомнаем, она продлится до 10 октября. В экспозиции представлено более 80 живописных и графических работ.

А в день приезда маэстро в Элисту наш корреспондент Ольга Эняева записала большое интервью, где он признался, что просторная калмыцкая степь, самобытная культура и история кочевого народа вдохновила его на создание, возможно, не одной картины, которые уже можно будет увидеть на следующей его выставке.