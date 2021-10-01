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24 октября, 17:22
Новости

В Национальном архиве Калмыкии подвели итоги деятельности

В Национальном архиве Калмыкии подвели итоги деятельности

С начала года 16 фондов организации пополнились на 3 111 архивных документов, также появились данные о деятельности компании «Нижневолгоэлектромонтаж» за 1967-2019 годы и Республиканского управления ЗАГС с 1908 по 1925 годы.

Сотрудники учреждения провели новую опись документов Николая Бошева – известного калмыцкого фотохудожника и Заслуженного работника культуры Калмыкии и фотодокументы о визите Его Святейшества Далай Ламы XIV в Калмыкию в 1991 и 1992 годах.

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