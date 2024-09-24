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26 сентября, 07:12
НовостиСобытие

В Национальной библиотеке прошло мероприятие, посвященное Дню журавля.

В Национальной библиотеке прошло мероприятие, посвященное Дню журавля.

Этот вид птиц по праву является гордостью наших степей. Символично, что празднование началось с исполнения танца журавлей. Его исполнил хореографический ансамбль Лотос.

Выступавшие отметили значимость проведения таких мероприятий, в котором приняли участие юные экологи. На сегодняшний день важно сохранить уникальную степную птицу, чья численность катастрофически сокращается.

Также, в рамках празднования состоялось награждение лауреатов конкурса рисунков «Сохраним журавля-красавку!». А их работы пополнят Зоологический музей МГУ.

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