В Национальной библиотеке имени Амур-Санана состоялась встреча с Юрием Ильяновым

Выпускник факультета актерского мастерства Ленинградского Государственного института театра, музыки и кино, воспитанник Товстоногова, Юрий Ильянов - один из самых любимых актеров в республике.

Амплуа социального героя определило его творческую судьбу: у Юрия Ильянова около десяти работ в советском кино, около ста постановок в театре. С 2007 года Юрий Урубжурович работает в Русском театре драмы и комедии, что значительно расширило репертуарные возможности театра. А еще занимался преподавательской деятельностью, передавая свой бесценный профессиональный опыт молодому поколению. Как известно, ни одна встреча с Заслуженным артистом России не проходит без чтения его любимых стихов.

Ведущая вечера – встречи Тамара Параева, ученица Юрия Ильянова, благодарна судьбе за то, что многие годы рядом с Учителем, наставником. Для творческого человека, по ее словам, это жизненно важно.