В МВД по Республике Калмыкия назначено проведение служебной проверки по факту ДТП с участием сотрудника

17 сентября 2023 года, примерно в 20:38, на 1 км автодороги Элиста – Аршань произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительной информации, водитель автомобиля Лада Приора, под управлением 39-летнего жителя Приютненского района, выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение транспортного средства с автомобилем Лада Гранта, под управлением 51-летнего жителя Ики-Бурульского района.

В результате столкновения на месте происшествия погибла пассажирка автомобиля Лада Гранта, водитель и два пассажира этого же транспортного средства, а также водитель автомобиля Лада Приора, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.

Установлено, что автомобилем Лада Приора управлял старший инспектор Отдела организации охраны общественного порядка МВД по Республике Калмыкия.

В настоящее время следователями осуществляются все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин происшествия.

Управлением по работе с личным составом МВД по Республике Калмыкия по данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.

Фото: МВД по Республике Калмыкия