В музее военной техники «Моторы войны» прошла конференция «Халхин-Гол глазами поисковиков»

На ней подвели итоги полевых работ Международной поисковой экспедиции в Монголии. За это время были обнаружены останки 27 бойцов Красной Армии, погибших в районе реки Халхин-Гол в 1939 году. Один из них - белорус еврейской национальности Черномордик Мордухович из Горецкого района.

При эксгумации у бойца среди личных вещей были противогаз, ремень, ложка, хлорница, фляжка, патроны в обоймах к винтовке Мосина, в нагрудном кармане кошелек, в котором сохранились обрывки документов - комсомольский билет, справка о сдаче норм ГТО.

Фото: Ассоциация поисковых отрядов "Калмыкия