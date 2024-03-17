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19 марта, 15:13
Новости

В Москве планируют открыть первую буддийскую воскресную школу

В Москве планируют открыть первую буддийскую воскресную школу

Как сообщил в интервью одному из информагентств вице-президент «Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям» Олег Вавилов, она будет при буддийском храме «Тубден Шедублинг». Помещение для школы небольшое, поэтому поначалу она сможет разместить не более 30 человек.

Напомним, совместно с Фондом содействия буддийскому образованию и исследованиям уже в следующем году в Элисте состоится Международный буддийский форум.

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