В Москве планируют открыть первую буддийскую воскресную школу

Как сообщил в интервью одному из информагентств вице-президент «Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям» Олег Вавилов, она будет при буддийском храме «Тубден Шедублинг». Помещение для школы небольшое, поэтому поначалу она сможет разместить не более 30 человек.

Напомним, совместно с Фондом содействия буддийскому образованию и исследованиям уже в следующем году в Элисте состоится Международный буддийский форум.