В Москве открыли первый Военно-социальный центр Министерства обороны России, который будет взаимодействовать с фондом «Защитники Отечества»
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Фото: Минобороны России
Теперь военнослужащие смогут получать административные, информационные, страховые и финансовые услуги в новой структуре. Для оперативного решения вопросов, связанных с социальными гарантиями, привлечены сотрудники разных органов военного управления.
Отделения Военно-социального центра будут открыты во всех военных округах, чтобы герои и члены их семей из разных регионов России могли оперативно решать все свои вопросы. Также представители центра будут вести прием в филиалах фонда «Защитники Отечества».
В дальнейшем планируется организовать совместную работу, направленную на сопровождение демобилизованных военных.