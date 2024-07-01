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3 июля, 09:36
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В Москве открыли первый Военно-социальный центр Министерства обороны России, который будет взаимодействовать с фондом «Защитники Отечества»

В Москве открыли первый Военно-социальный центр Министерства обороны России, который будет взаимодействовать с фондом «Защитники Отечества»

Фото: Минобороны России

Теперь военнослужащие смогут получать административные, информационные, страховые и финансовые услуги в новой структуре. Для оперативного решения вопросов, связанных с социальными гарантиями, привлечены сотрудники разных органов военного управления.

Отделения Военно-социального центра будут открыты во всех военных округах, чтобы герои и члены их семей из разных регионов России могли оперативно решать все свои вопросы. Также представители центра будут вести прием в филиалах фонда «Защитники Отечества».

В дальнейшем планируется организовать совместную работу, направленную на сопровождение демобилизованных военных.

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