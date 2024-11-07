В Минсельхозе Калмыкии прошло рабочее совещание с сельскохозтоваропроизводителями республики

По поручению Главы Республики Калмыкия министерством на постоянной основе проводятся совещания с сельхозтоваропроизводителями нашего региона. На совещаниях обсуждаются актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса, меры государственной поддержки и многое другое.

Животноводческий комплекс нацелен на регулярное воспроизводство поголовья, поэтому сейчас перед нашими животноводами стоит задача по успешному осеменению. По оперативным данным в хозяйствах всех категорий республики в текущем году в осеменение войдет 1,2 млн. голов овец и коз и свыше 200 тыс. коров.

Кроме этого, на совещании обсудили вопросы, связанные с льготным кредитованием как основным из инструментов поддержки агробизнеса, а также дополнительные механизмы поддержки сельхозтоваропроизводителей.

В завершение Тимур Гаваев вручил депутату Народного Хурала Республики Калмыкия Михаилу Кокаеву благодарность за плодотворное сотрудничество.

Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии