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16 марта, 14:36
НовостиОбществоСельское хозяйство

В министерстве сельского хозяйства начинается прием заявок от фермеров для предоставления субсидий на возмещение части затрат на агротехнические работы

В министерстве сельского хозяйства начинается прием заявок от фермеров для предоставления субсидий на возмещение части затрат на агротехнические работы

С сегодняшнего дня в региональном министерстве сельского хозяйства начинается прием заявок от фермеров для предоставления субсидий на возмещение части затрат на агротехнические работы по семеноводству, повышение плодородия и качества почв. Документы будут приниматься до 25 апреля. На так называемую несвязанную поддержку - вид государственной помощи по линии Минсельхоза, доступный практически всем хозяйствам в области растениеводства – из регионального и федерального бюджетов будет направлено около 75 миллионов рублей. Выплаты распределяются на каждый гектар посевной площади. В прошлом году ею воспользовались 275 сельхозорганизаций и фермерских хозяйств.

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