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13 июля, 10:44
Новости

В Малодербетовском районе Калмыкии обнаружено опасное растение

В Малодербетовском районе Калмыкии обнаружено опасное растение

Cпециалисты регионального управления Россельхознадзора нашли горчак ползучий, произрастающий на территории Тундутовского СМО. Этот многолетний сорняк не поедается скотом. Со временем заполняет всё поле до 80%, делая его совершенно не пригодным для сельскохозяйственного использования.

В 1960-х гг из-за его поедания в республике был отмечен падёж ягнят. Собственнику земельного участка объявлено предостережение. Он нарушил обязательные требования и не провёл работы по борьбе с карантинными растениями-сорняками.

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