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27 сентября, 09:39
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В Лаганском районе прошли межрегиональные командно-штабные учения по ликвидации условного очага оспы овец и коз.

В Лаганском районе прошли межрегиональные командно-штабные учения по ликвидации условного очага оспы овец и коз.

Учения ветеринаров проводились совместно с представителями региональной полиции, медиков, пожарных, Госсельхознадзора, муниципалитета и других организаций, и ведомств.

В мероприятии приняли участие коллеги из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Чеченской Республики и Республики Дагестан.

По сценарию учений, сотрудниками ветеринарной службы республики был пошагово отработан необходимый комплекс мер по ликвидации условного очага оспы.

Приглашенные эксперты высоко оценили уровень подготовки и проведение практических учений и дали положительную оценку действиям участников тренировки.

Фото: Управление ветеринарии Республики Калмыкия

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