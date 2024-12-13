В Лаганском районе полицейскими пресечен факт незаконного оборота наркотических веществ

Участковыми в ходе обхода административного участка в степной местности был задержан 52-летний местный житель, который при виде сотрудников полиции скинул на землю картонную коробку с веществом растительного происхождения.

Мужчина пояснил, что в коробке находятся листья дикорастущей конопли, которые он собрал ранее для личного употребления, без цели сбыта.

Вещество изъято и направлено на экспертизу. По результатам экспертизы будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

Фото: МВД Калмыкия