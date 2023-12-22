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25 декабря, 10:05
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В Лагани состоялся концерт Государственного детского ансамбля танца «Тюльпанчик» им. Е.В. Толкачева.

В Лагани состоялся концерт Государственного детского ансамбля танца «Тюльпанчик» им. Е.В. Толкачева.

В этом году коллективу исполнилось 30 лет. Ансамбль - обладатель множества Гран-При Всероссийских и международных хореографических конкурсов. Все эти года он представляет этнокультурное многообразие степного региона, юным артистам рукоплескал отечественный и зарубежный зритель. Под руководством Людмилы Толкачевой и педагогов завоёвывает новые танцевальные вершины.

Вместе с юными артистами в Лагань приезжала рок-певица Лилия Эрдниева.

Видео: Лаганский район

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