В Лагани состоялся концерт Государственного детского ансамбля танца «Тюльпанчик» им. Е.В. Толкачева.

В этом году коллективу исполнилось 30 лет. Ансамбль - обладатель множества Гран-При Всероссийских и международных хореографических конкурсов. Все эти года он представляет этнокультурное многообразие степного региона, юным артистам рукоплескал отечественный и зарубежный зритель. Под руководством Людмилы Толкачевой и педагогов завоёвывает новые танцевальные вершины.

Вместе с юными артистами в Лагань приезжала рок-певица Лилия Эрдниева.

Видео: Лаганский район