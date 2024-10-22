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24 октября, 07:42
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В Лагани обсудили обновлённый порядок оснащения судов техническими средствами контроля

В Лагани обсудили обновлённый порядок оснащения судов техническими средствами контроля

Система должна обеспечивать решение проблем сохранения водных биоресурсов, противодействие незаконному промыслу, обеспечение безопасности мореплавания. Глава Лаганского РМО Юрий Когаев, обещал, что администрация в оснащении судов окажет квотодержателям необходимую помощь и поддержку.

Между тем, осенняя путина проходит в непростых условиях. Мешают погодные условия. Путина началась в сентябре. В этом году в море вышли 350 рыбаков. Чаще всего в их сети попадается сом, сазан, щука. Но , к сожалению, две недели в Каспийском море господствует штормовой ветер. Из-за этого судна в течение последних 10 дней не выходят на промысел.

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