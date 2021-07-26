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18 августа, 11:16
НовостиСтроительствоОбразование

В Красномихайловской средней школе в эти дни идёт капитальный ремонт

В Красномихайловской средней школе в эти дни идёт капитальный ремонт

На сегодня здесь заменили окна, двери, перестилают напольное покрытие, штукатурят стены и потолок. Полной замене подлежит также система отопления и электрическая проводка.

Подрядной организации помогают педагоги образовательного заведения. Они вымывают и обустраивают кабинеты, красят стены. До начала учебного года осталось всего две недели. Подробнее о том, как продвигается ремонт, смотрите в дневном выпуске «Вести Калмыкия».

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