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27 апреля, 15:02
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В концертном зале колледжа искусств прошло одно из ярких культурных событий этой весны – II фестиваль национальной музыки имени Петра Чонкушова

В концертном зале колледжа искусств прошло одно из ярких культурных событий этой весны – II фестиваль национальной музыки имени Петра Чонкушова

Знаменитый композитор широко известен не только в нашей республике, но и за её пределами. Произведения Чонкушова с успехом исполнялись в Германии, Испании, Франции, Голландии, Ираке. Среди его произведений: "Степные эскизы", "Вечер в Хотоне", опера-балет "Джангар", "Гимн матери", "Медноволосая девушка" и многие другие. Творческое наследие великого музыканта – это национальное сокровище. И все это бережно хранят его последователи, ученики и родные.

В рамках мероприятия пройдут встречи с почётными гостями, одна из них - ведущая солистка Государственного академического русского хора им. Свешникова Гиляна Дорджиева. Она обладатель лирико-колоратурного сопрано, лауреат международных конкурсов, исполняла сольные партии на ведущих российских и зарубежных площадках.

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