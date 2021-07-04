В Элистинском колледже искусств учреждена премия имени Алексея Бадмаева

К 100-летию видного общественного и государственного деятеля, участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Калмыкии, министра культуры региона его семья будет присуждать именную премию для лучших преподавательских и концертмейстерских кадров колледжа.

Принять участие в конкурсе могут педагоги со стажем работы не менее трех лет. Заявку можно направить до 1 октября.