7 августа, 13:22
В Элистинском колледже искусств учреждена премия имени Алексея Бадмаева
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К 100-летию видного общественного и государственного деятеля, участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Калмыкии, министра культуры региона его семья будет присуждать именную премию для лучших преподавательских и концертмейстерских кадров колледжа.
Принять участие в конкурсе могут педагоги со стажем работы не менее трех лет. Заявку можно направить до 1 октября.