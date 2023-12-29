В Калмыкию пришли морозы

В большинстве районов осадки в виде дождя, снега. На дорогах гололедица, снежные заносы. Неблагоприятные метеоусловия могли стать одной из возможных причин аварии, произошедшей этой ночью на 15 километре автодороги Яшкуль – Комсомольский - Артезиан.

По предварительным данным 69 – летний житель Чеченской республики, управляя автобусом на территории Яшкульского района допустил опрокидывание транспортного средства. За медицинской помощью обратились два пассажира. В связи с ДТП прокуратура Яшкульского района организовала проверку.

Всего с начала года на дорогах республики зарегистрировано 10 ДТП, в которых 1 человек погиб, более 20 получили травмы различной степени тяжести. При надзоре за дорожным движением с начала года задержано и отстранено от управления более 20 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе 3 гражданина ранее лишённые права управления.