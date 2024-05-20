В Калмыкию прибыла делегация Республики Беларусь

Возглавляет ее министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович. В эти минуты высокие гости находятся в Национальном музее Калмыкии, это неофициальная часть визита. Тут они встретились с ветераном Великой Отечественной войны, участником операции под кодовым названием «Багратион», освободителем Витебска Петром Леонтьевым.

А завтра в Элисте делегацию Беларуси ждёт официальная часть, состоится заседание рабочей группы по сотрудничеству в торгово-экономической сфере, строительстве, транспорте и сельскохозяйственной отрасли.

Визит высоких гостей в Калмыкию проходит в 25-годовщину со дня подписания договора о создании союзного государства России и Белоруссии.