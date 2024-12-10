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12 декабря, 10:14
НовостиСобытиеЗдравоохранение

В Калмыкия за три осенних месяца прививки против гриппа получили более 146 тысяч человек.

В Калмыкия за три осенних месяца прививки против гриппа получили более 146 тысяч человек.

Из них 100308 взрослых и 45722 детей. Массовая вакцинация населения против гриппа завершена.

26 бригад неотложной помощи в амбулаторном звене, 14 из которых в Элисте вакцинировали жителей. Были открыты колл-центры в республиканском детском медицинском центре, городской поликлинике, республиканском центре специализированной медицинской помощи и медицине катастроф. В некоторых районных и городской поликлиниках работали передвижные мобильные пункты.

Вакцинация - самый эффективный и безопасный метод профилактики большинства инфекционных заболеваний. Сезонная прививочная кампания завершена, но каждый, кто не успел привиться, может сделать это в поликлинике по месту жительства.

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