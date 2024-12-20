В Калмыкия началась подготовка к затоплению лиманных сенокосов.

Тимур Гаваев проинспектировал работы по расчистке канала на территории Черноземельского района. Его протяженность 16 километров, но на нем длительное время не проводился ремонт. Тимур Гаваев поручил провести расчистку его в оптимальный срок. В январе аграрии республики приступят к затоплению лиманных сенокосов. До весны планируется затопить свыше 20 тыс. гектаров лиманов, для этого понадобится свыше 60 млн. куб. м. оросительной воды. При средней урожайности 15 центнеров с гектара ожидаемый валовый сбор злакового сена составит не менее 30 тыс. тонн. В текущем году с лиманов убрано 25 тыс. тонн сена.

Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии