22 декабря, 09:09
В Калмыкия началась подготовка к затоплению лиманных сенокосов.
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Тимур Гаваев проинспектировал работы по расчистке канала на территории Черноземельского района. Его протяженность 16 километров, но на нем длительное время не проводился ремонт. Тимур Гаваев поручил провести расчистку его в оптимальный срок. В январе аграрии республики приступят к затоплению лиманных сенокосов. До весны планируется затопить свыше 20 тыс. гектаров лиманов, для этого понадобится свыше 60 млн. куб. м. оросительной воды. При средней урожайности 15 центнеров с гектара ожидаемый валовый сбор злакового сена составит не менее 30 тыс. тонн. В текущем году с лиманов убрано 25 тыс. тонн сена.
Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии