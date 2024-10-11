В Калмыкии завершается уборка овощей.

Несмотря на сложный период текущего года: отсутствие осадков, сильной засухи, валовый сбор овощей и бахчи (картофель, лук, свекла, огурцы и бахчевые культуры) составит примерно 10 тысяч тонн, как и на уровне прошлого года.

При этом в текущем году государственная поддержка на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей открытого грунта составила свыше 4 миллионов рублей, что на 15% больше по сравнению с 2023 годом.

Аграрный сектор министерства сельского хозяйства Калмыкии ежегодно увеличивает государственную поддержку на производство овощей открытого грунта и картофеля. Поэтому сельхозпроизводители, считают в министерстве, могут воспользоваться грантовой поддержкой на указанные цели, модернизацию системы орошения и прочие задачи.

Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии