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23 июня, 13:27
НовостиЭкономика

В Калмыкии заработала федеральная программа господдержки юрлиц и индивидуальных предпринимателей

В Калмыкии заработала федеральная программа господдержки юрлиц и индивидуальных предпринимателей

Они получат субсидию за каждого принятого в штат безработного. На сегодня уже 35 человек трудоустроены. Они были зарегистрированы в Центре занятости населения на момент старта проекта, что является обязательным условием участия. 

 Это не единственная мера поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса. Но реализация программы оказалась выгодной и для получателя субсидии, и для тех, кто нашел работу. Сегодня об этом расскажем подробнее в дневном выпуске "Вести Калмыкия" в 14.30. 

 

 

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