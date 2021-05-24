В Калмыкии заработала федеральная программа господдержки юрлиц и индивидуальных предпринимателей

Они получат субсидию за каждого принятого в штат безработного. На сегодня уже 35 человек трудоустроены. Они были зарегистрированы в Центре занятости населения на момент старта проекта, что является обязательным условием участия.

Это не единственная мера поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса. Но реализация программы оказалась выгодной и для получателя субсидии, и для тех, кто нашел работу. Сегодня об этом расскажем подробнее в дневном выпуске "Вести Калмыкия" в 14.30.