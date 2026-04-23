️ФСБ ликвидировала главаря банды, готовившей взрыв служебной машины руководства Роскомнадзора.

Неонацисты планировали подорвать автомобиль с помощью самодельного взрывного устройства. Задержаны семеро членов группы, завербованных украинскими спецслужбами через Telegram. Главарь, москвич, оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован. Изъяты СВУ, граната, пистолет с глушителем, нацистская символика и инструкции террористов. Возбуждены уголовные дела. В ФСБ подчеркнули: Украина пытается сорвать блокировку Telegram и другие меры по защите информпространства России. Противник массово использует этот мессенджер для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений.