В Калмыкии за воровство главный бухгалтер районной больницы предстанет перед судом.

Целинным следственным отделом завершено расследование уголовного дела бывшего главного бухгалтера одной из районных больниц. Женщина обвиняется в особо крупном хищении, совершенном с использованием служебного положения.

По версии следствия, с 4 февраля 2021 года по 28 декабря 2023 года главный бухгалтер районной больницы формировала платежные поручения и электронные реестры на перечисление заработной платы работникам учреждения, при этом вносила в них заведомо ложные сведения о размере зарплаты, а также премий и иных выплат.

За весь период обвиняемая совершила присвоение бюджетных денежных средств на сумму более 2 млн 120 тысяч рублей, чем причинила ущерб районной больнице.

Уголовно дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.