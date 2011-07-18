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15 февраля, 15:56
НовостиПроисшествия

В Калмыкии за минувшие выходные произошло 4 ДТП

В Калмыкии за минувшие выходные произошло 4 ДТП

По данным пресс-службы профильного ведомства, зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы.

8 февраля житель Яшкульского района, управляя иномаркой на трассе Р-22 «Каспий» столкнулся с «Камазом». В результате экстренного торможения водитель позади движущегося автомобиля также стал участником ДТП. В медучреждение доставили его 7-летнего пассажира. Днем позже житель Краснодарского края за рулем «Газ-2790», двигаясь по дороге «Астрахань-Элиста-Ставрополь», на 342 километре не справился с управлением, фургон вылетел в кювет.

 Накануне на 30 километре трассы «Яшкуль-Комсомольский-Артезиан», водитель «Ваз 2114» не справился с управлением, машина опрокинулась. Один человек доставлен в больницу.

А в Элисте в пятницу женщина, управляя иномаркой, двигалась по улице Хрущева и допустила столкновение с «Лада-Ларгус». В результате медики на месте оказали помощь пострадавшему.

Также за неделю задержаны 20 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Четверо из них ранее уже были лишены права управления.

 

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