В Калмыкии выбрали лучшие кормушки для птиц

В заповеднике "Черные земли" подвели итоги акции "Покормите птиц!". Школьники и воспитанники детских садов прислали около 200 работ.



Члены конкурсной комиссии обращали внимание на их безопасность для птиц и окружающей среды, аккуратность выполненной работы и ее оригинальное оформление. Победители конкурса будут удостоены памятными призами и дипломами.