3 февраля, 09:41
В Калмыкии выбрали лучшие кормушки для птиц
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В заповеднике "Черные земли" подвели итоги акции "Покормите птиц!". Школьники и воспитанники детских садов прислали около 200 работ.
В заповеднике "Черные земли" подвели итоги акции "Покормите птиц!". Школьники и воспитанники детских садов прислали около 200 работ.
Члены конкурсной комиссии обращали внимание на их безопасность для птиц и окружающей среды, аккуратность выполненной работы и ее оригинальное оформление. Победители конкурса будут удостоены памятными призами и дипломами.