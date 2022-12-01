3 февраля, 16:03
 2 °C
76,96
70,04
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
3 февраля, 09:41
Новости

В Калмыкии выбрали лучшие кормушки для птиц

В Калмыкии выбрали лучшие кормушки для птиц

В заповеднике "Черные земли" подвели итоги акции "Покормите птиц!". Школьники и воспитанники детских садов прислали около 200 работ.

Члены конкурсной комиссии обращали внимание на их безопасность для птиц и окружающей среды, аккуратность выполненной работы и ее оригинальное оформление. Победители конкурса будут удостоены памятными призами и дипломами.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия