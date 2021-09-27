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17 октября, 18:46
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В Калмыкии впервые отметили День отца

В Калмыкии впервые отметили День отца

Сегодня на территории Элистинской многопрофильной гимназии отцы-активисты партии «Единая Россия» посадили саженцы туи. В посадке деревьев приняли участие и представители подрастающего поколения. Дети сами проявили инициативу и желание помочь взрослым.

В этот же день школьники гимназии приняли участие в Дне здоровья. На стадионе «Восточный» прошли соревнования по футболу, баскетболу и бегу среди школьников старших классов.

 По словам партийцев, данные мероприятия были задуманы как ещё одна возможность напомнить молодому поколению о главных ценностях в жизни человека, а также о пользе здорового образа жизни. На своем примере они показали несколько упражнений на тренажерах и пробежали круг почета.

 

 

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