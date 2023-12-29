В Калмыкии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя МУП «Элиставодоканал»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя МУП «Элиставодоканал». Он подозревается в совершении 18 эпизодов преступления.

По версии следствия, в период с 05 февраля 2020 года по 01 января 2022 года директор муниципального унитарного предприятия, самостоятельно оценивая результаты своей деятельности, без законных оснований ежемесячно подписывал приказы о начислении и выплате себе премии из вверенных ему средств МУП «Элиставодоканал», являющегося ресурсоснабжающей организацией, обеспечивающей жителей г. Элисты коммунальными услугами, в том числе питьевой водой с использованием централизованной системы холодного водоснабжения.

Начисление директором МУП «Элиставодоканал» себе ежемесячных премий в отсутствие решений Главы Администрации г. Элисты противоречило трудовому законодательству, а также локальному нормативно-правовому акту органа местного самоуправления.

В результате указанных действий учредителю предприятия – Администрации г. Элисты причинен материальный ущерб в размере более 250 тысяч рублей.

В настоящее время следователями выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.