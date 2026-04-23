️В Калмыкии возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя за вовлечение несовершеннолетнего сына в опасные для жизни действия.

По данным следствия, в марте 2025 года отец передал ключи от автомобиля 14-летнему сыну, зная, что у того нет водительских прав, и отправил его в населённый пункт. Подросток взял с собой двух несовершеннолетних знакомых, не справился с управлением и попал в аварию. В результате ДТП он получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Расследование продолжается.

