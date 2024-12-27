18 января, 10:54
В Калмыкии восстанавливают электроснабжение после непогоды
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Восстановлено электроснабжение потребителей по сетям 0,4-10 кВ, нарушенное накануне.
Энергетики отрабатывают отдельные заявки, поступающие от бытовых потребителей (владельцев частных домовладений).
Напомним, в ночь на 17 января в Элисте, Ики-Бурульском и Целинном районах Калмыкии произошли локальные нарушения на воздушных ЛЭП. Основная причина – обрыв проводов на из-за гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с ветром порывами до 22 м/с.