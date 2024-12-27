В Калмыкии восстанавливают электроснабжение после непогоды

Восстановлено электроснабжение потребителей по сетям 0,4-10 кВ, нарушенное накануне.

Энергетики отрабатывают отдельные заявки, поступающие от бытовых потребителей (владельцев частных домовладений).

Напомним, в ночь на 17 января в Элисте, Ики-Бурульском и Целинном районах Калмыкии произошли локальные нарушения на воздушных ЛЭП. Основная причина – обрыв проводов на из-за гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с ветром порывами до 22 м/с.