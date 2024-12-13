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16 декабря, 14:29
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В Калмыкии в республиканской больнице им. П.П. Жемчуева больнице планируют внедрить новую методику восстановления подвижности после травм или болезни.

В Калмыкии в республиканской больнице им. П.П. Жемчуева больнице планируют внедрить новую методику восстановления подвижности после травм или болезни.

Речь идет об эрготерапии. Это новое направление в медицине, способствующее улучшению качества жизни человека, потерявшего способность передвигаться.

Главный врач ресбольницы Саглар Чумпинова об идее внедрения данной методики: - «Мы планируем внедрить эрготерапию уже в 2025 году. У нас есть новейшее оборудование, тренажеры, с помощью которых пациенты восстанавливают здоровье. Эрготерапия поможет пациентам научиться самостоятельно ухаживать за собой».

Для освоения новой методики на стажировку в клинический институт мозга Екатеринбурга была направлена Айса Киришова – заведующая стационарным отделением медицинской реабилитации ресбольницы.

Фото: Республиканская больница им.П.П.Жемчуева

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