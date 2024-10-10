В Калмыкии в рамках подготовки к старту нацпроекта «кадры» утверждена дорожная карта.

Правительство России по поручению Президента страны утвердило методику, с помощью которой будет формироваться пятилетний прогноз потребности различных отраслей экономики в специалистах. Соответствующее распоряжение подписал Председатель кабмина Михаил Мишустин. Решению этой задачи, по его словам, посвящён национальный проект «Кадры», который стартует с 1 января 2025 года.

В Калмыкии активно ведется работа в этом направлении. Несмотря на то, что Республика относится к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда, за последние годы удалось сохранить стабильность в сфере занятости населения.

Численность зарегистрированных безработных уменьшилась почти в два раза, чем в 2019 году.