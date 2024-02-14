В Калмыкии в рамках нацпроекта отремонтируют более 100 километров дорог и 9 мостов.

На всех объектах будут использовать передовые технологии. В этом году дорожных знаков и комплексов фотовидеофиксации на улицах станет больше. Также в планах - установка наружного освещения участков, обустройство автодорог ограждениями. На улучшение состояния дорожной инфраструктуры в 2024 предусмотрено более четырех млрд. рублей. Об этом сообщили представители профильного министерства. Между тем, ситуация с аварийностью на дорогах остается напряженной. Только за январь более 30 ДТП, причем с участием детей.