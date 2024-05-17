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20 мая, 07:30
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В Калмыкии в Ночь музеев звучали истории героев СВО

В Калмыкии в Ночь музеев звучали истории героев СВО

В рамках мероприятий филиал фонда «Защитники Отечества» организовал литературный вечер. В Национальном музее имени Пальмова прозвучали произведения из сборника «Жизнь за други своя», где собраны истории героев СВО.

Чтецы и вдова героя СВО, работник филиала фонда, поделились со зрителями историями о мужестве, самопожертвовании и патриотизме бойцов.

«Ночь музеев» в Калмыкии стала данью памяти героям и напоминанием о важности поддержки их семей.

Фото: Фонд "Защитники Отечества" Калмыкия

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