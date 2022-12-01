20 января, 08:55
В Калмыкии в крещенских купаниях приняло участие около тысячи человек
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Безопасность во время купаний обеспечивало более 100 человек личного состава калмыцкого МЧС. Отмечается, что в местах проведения крещенских купаний на открытых водоемах республики происшествий не зарегистрировано.
Безопасность во время купаний обеспечивало более 100 человек личного состава калмыцкого МЧС. Отмечается, что в местах проведения крещенских купаний на открытых водоемах республики происшествий не зарегистрировано.
Фото: 08.mchs.gov.ru.